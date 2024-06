Klaudia El Dursi wrzuciła wideo, jak nagrywała śpiącego partnera, PROWADZĄC auto. Internauci: "Boże, chroń przed takimi kierowcami" (WIDEO)

Przed laty program "Top Model" był dla Klaudii El Dursi przepustką do wielkiego świata telewizji. Ostatnio jednak celebrytka stała się niechlubną gwiazdą skandalu. Wszystko przez film, który obiegł media społecznościowe. Na nagraniu można było zobaczyć, jak należący do gwiazdy TVN samochód pędzi po pasie awaryjnym na autostradzie i wciska się pomiędzy kolejne samochody.

Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu i czuję się w obowiązku, żeby się do tego odnieść. Tak, to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą i tak, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego - przyznała El Dursi na Instagramie.