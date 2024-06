TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, co grozi kierowcy, który pędził autem Klaudii El Dursi! Policja wystosowała apel

W serwisie "X" znalazło się nagranie przedstawiające samochód, który pędził z zawrotną prędkością autostradą po pasie awaryjnym. Jak ustalił Pudelek, należy on do Klaudii El Dursi. Prowadząca "Hotel Paradise" zadeklarowała naszej redakcji chęć wyjaśnienia sytuacji, ale do tej pory tego nie zrobiła. Oczywiście będziemy próbować skontaktować się z nią również i dziś.