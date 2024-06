Znana marka ZRYWA współpracę z Klaudią El Dursi! "Nie zgadzamy się na łamanie prawa"

W czwartek media obiegło nagranie, które przedstawiało samochód Klaudii El Dursi (zidentyfikowany przez Pudelka po rejestracji), który pędził z zawrotną prędkością przez autostradę po pasie awaryjnym . Na chwilę obecną nie wiadomo, kto prowadził czarnego mercedesa należącego do celebrytki. Bohaterka zamieszania zadeklarowała naszej redakcji chęć wyjaśnienia sytuacji, tak się jednak nie stało.

Znana marka zerwała współpracę z Klaudią El Dursi

Do momentu publikacji artykułu El Dursi nie zabrała głosu w sprawie i choć policja nie potwierdziła, że za kierownicą pojazdu siedziała prowadząca "Hotel Paradise", to jedna z marek postanowiła zakończyć współpracę z celebrytką. W sekcji komentarzy pod zdjęciem walizek, opublikowanym na oficjalnym profilu Ochnika, internautka w sposób krytyczny odniosła się do zajścia z influencerką promującą tę firmę.