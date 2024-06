Policja zajmie się sprawą szalonego rajdu auta należącego do Klaudii El Dursi! "Zabezpieczyliśmy film"

Policja zajęła się nagraniem z udziałem auta El Dursi. Będzie miała kłopoty?

Z opisu w serwisie "X" wynika, że nagranie zostało wykonane 10 czerwca ok. godz. 17.30 na wysokości Brwinowa. Materiał trafił już na policję . W rozmowie z Wirtualną Polską potwierdziła to asp. szt. Monika Orlik z komendy w Pruszkowie. Dodała, że nikt tego dnia nie zgłosił niebezpiecznego zachowania na drodze .

Klaudia El Dursi kocha adrenalinę. Tak to tłumaczyła

Jako że jestem mistrzem w działaniu pod presją czasu, wczoraj udało mi się dotrzeć na event Max (ok, ok, nieco spóźniona, ale jak to się mówi: lepiej późno niż wcale). I choć za każdym razem sobie obiecuję, że tym razem na spokojnie, to myślę, że pośpiech to pewien rodzaj adrenaliny, który uzależnia – mogliśmy przeczytać na InstaStory, które już zniknęło z profilu gwiazdy.