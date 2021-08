Wystylizowana Klaudia Halejcio "celebruje leniwe śniadanie" w swojej willi i tłumaczy: "KWESTIA ORGANIZACJI"

Groteska 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Za dużo seriali ogląda. Ładnie się to prezentuje, ale kto ma w to uwierzyć, że tak wygląda życie na co dzień? Zastawa jak na wigilię. Trzy rodzaje szklanek i kieliszków? To oni dzień zaczynają od wina, szampana i wody? Nikt tam nie prowadzi samochodu? Mają małe dziecko i od rana wstawieni? Jedna miska z sałatką (z której jeszcze wyjada rękami), a talerzy, misek i podstawek tyle jakby podawali 12 potraw. Tymi nożami to nie wiem, co tam będą kroić? Jajko na miękko? Czereśnie? Pomidorki koktajlowe czy cytryny? Miało być światowo, a wyszło groteskowo. Nawet nie przemyślała tego co kładzie na stół. Mogła się postarać chociaż o trochę realizmu. Ja też lubię jak jest ładnie podane, ale to musiała być śmieszna scenka, kiedy to wszystko układała w popłochu do zdjęcia, a potem wszstko z powrotem do szafek. No chyba, że faktycznie kroją czereśnie nożem, haha.