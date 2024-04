Klaudia Halejcio rozbija się po stolicy jadowicie zielonym lamborghini za 3,5 MILIONA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Klaudia Halejcio może poszczycić się niemałym majątkiem (aktorka już się o to postarała, by nikomu to nie umknęło). Jakiś czas temu właścicielka willi za 9 milionów, którą tak ochoczo chwali się przed fanami w mediach społecznościowych, stwierdziła w rozmowie z Żurnalistą, że wbrew powszechnym przypuszczeniom awans społeczny wcale nie sprawił, że sodówka uderzyła jej do głowy. Zapewniła też, że fortuny dorobiła się ciężką pracą, a pogłoski o tym, jakoby "polegała" głównie na narzeczonym-milionerze, są dla niej wyjątkowo krzywdzące.

Tym co łączy Klaudię i jej ukochanego, biznesmena i samozwańczego "weterana marketingu internetowego", Oskara Wojciechowskiego, to słabość do luksusu oraz epatowania majątkiem. Rodzice małej Nel na co dzień nie odmawiają sobie markowych ciuszków, zwiedzają świat wzdłuż i wszerz, a także wożą się najdroższymi autami. Jeszcze do niedawna przemierzali ulice Warszawy wartym milion złotych lamborghini. Teraz przerzucili się jednak na nowiutkie auto marki Lamborghini Revuelto w kolorze jadowitej zieleni, które, według portalu moto.rp.pl, z wyposażeniem jest warte 3,5 miliona złotych.

W niedzielę dumni właściciele zielonej strzały dali się sfotografować w centrum Warszawy podczas przejażdżki drogocenną bryką. Odziana w płaszcz pasujący kolorystycznie do nowego "cacka" celebrytka wyskoczyła szybko po kawkę do pobliskiej kawiarni, po czym zasiadła do jedynego takiego w całej Polsce "lambo.