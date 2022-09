Klaudia Halejcio świętuje swoje 32. urodziny: poranny łyk szampana, okazałe bukiety i fryzjer (ZDJĘCIA)

Bardzo 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Bardzo to dziwne, sama świętuje urodziny i się fotografuje na insta, a w realu acz w poduszkę...jestem sama, sama kupiłam tort, sama kupiłam kwiaty do zdjęć, sama udekoruje dom na pokaz, sama pije alkohol, jestem dzisiaj sama. Z nudy przebiorę się osiem razy do zdjęcia!!!! Kobieto nawet konkubent nie spędza tego czasu z tobą. Ale najważniejsze, że na insta jesteś szczęśliwa, kto by się prawdziwym życiem przejmowal