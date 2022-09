Klaudia Halejcio z Oskarem, zakochany Bilguun Ariunbaatar i Antek Królikowski bawią się po premierze (ZDJĘCIA)

W miniony czwartek stołeczni celebryci mieli kolejną okazję do tego, by się wystroić i zapozować przed obiektywami fotoreporterów. Wszystko za sprawą wejścia do kin nowej komedii romantycznej, "Szczęścia chodzą parami". Na imprezie pojawili się głównie wystrojeni członkowie obsady, a wśród nich m.in. Klaudia Halejcio czy Weronika Książkiewicz.