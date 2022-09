Antek Królikowski przekonuje na premierze, że "szczęścia chodzą parami". Wiarygodny? (ZDJĘCIA)

Fanka Pudelka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudel, chyba uzaleznilam sie od ciebie. Codziennie musze tu wejsc i zobaczyc co sie dzieje. Za kazdym razem widze tutaj mnostwo swietnych, madrych komentarzy, niektore z nich to prawdziwe perelki. To jest chyba najlepsze forum w internecie, gdzie mozna podyskutowac na wszelakie tematy. Dzieki tym dyskusjom dowiedzialam sie niejednej ciekawej rzeczy. Artykuly, bedace pretekstem do dyskusji moga sie wydawac na pierwszy rzut oka banalne i takie typowo plotkarskie, ale w gruncie rzeczy sa to istotne tematy wzbudzajace czasami glebsze refleksje wsrod komentujacych, z czego nieraz zrobila sie niemalze debata narodowa. Bardzo sie ciesze, ze w narodzie jest tyle madrych ludzi, ktorzy dziela sie z nami swoimi przemysleniami. Wyobrazam sobie, jak ciekawy material maja tutaj do obrobki ci, ktorzy chca poznac opinie spoleczenstwa na pewne tematy - kopalnia wiedzy o tym co mysla i jak mysla ludzie. 100 lat dla Pudelka!