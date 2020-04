Kolejna para opuściła "Hotel Paradise"! Marietta OBURZYŁA SIĘ pytaniem o związek z Chrisem

Iwo 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Mina Adama i Wioli po usłyszeniu informacji, że zaraz zostanie nominowa para, która będzie musiała opuścić Hotel Paradise bezcenna!!! Myślę, że w tym momencie zdali sobie sprawę, że ich perfekcyjnie uknuty plan legł w gruzach!!! Jutro zobaczymy ich "zwycięstwo" i to będzie najpiękniejszy dzień. Nie mają żadnych szans na poważny związek po programie, bo oboje są zakłamani i obłudni. Co do Marietty, to sodówka nieźle jej odbiła, albo za dużo przebywa na słońcu i wszystko w temacie. Myślałam, że jest fajniejszą kobietą, ale na koniec wyszło szydło z worka. Szkoda tylko Chrisa, bo to świetny facet. Martyna taka nijaka a Latino najfajniejszy!!! Prosty, szczery do bólu chłopak. Szkoda tylko, że nie wygra. Pozdrawiam serdecznie.