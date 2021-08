Koleżanka Kasi Lenhardt wciąż jest pogrążona w żałobie: "Przed jej śmiercią znów byłyśmy w bliskim kontakcie"

Edzia 56 min. temu zgłoś do moderacji 20 17 Odpowiedz

Gdyby moja córka to zrobiła a ma 28 lat to odkopalabym ją własnymi rękoma i zabiła jeszcze raz za to ze mojego wnuka który kocha ją swoją matkę bezgranicznie zreszta jak każde dziecko swoją matkę zostawiła i pozbawiła miłości matczynej której nic nie zastąpi na całe życie trauma dla dziecka i Babcia matki nie zastąpi i to dlaczego dla instagrama dla ewentualnej złej opini na sm czy tez dlatego ze piłkarz ją sponiewierał i co z tego dla mnie to szczyt egoizmu i powierzchowności a matka nie widziała ze córka ma depresje to się nie dzieje z dnia na dzień ale widać dla nich ważniejszy wygląd zewnętrzny i gadanie o szminkach masakra tylko dziecka szkoda 😢