Bliscy Katarzyny Lenhardt komentują jej samobójstwo: "Nie mogliśmy zrozumieć tego, że ona PO PROSTU SIĘ PODDAŁA"

Nie wierze ze to ona targnęla sie na swoje zycie, tam z duzo osób sie krecilo wokół niej, które byly bardzo fałszywe, agresywne, koleżanki ktore z zazdrości o jej urodę i związek ze znanym pilkarzem, dosłownie chciały ją utopić w przyslowiowej łyżce wody, do tego byla kochanka Jerome rebecca zleciła hakera, który hakowal telefon, konta kasi, wypływaly jej prywatne dane, wiadomości, prywatne zdjecia..ta kochanka- dwlewotka byla serio sfiksowana na jej bylego kochanka jerome, chciala go odzyskac za wszelka cene, a kasie miesiącami zadreczała i nękała groźbami . Ona chciała nakłamać i podpuścić jerome , zeby znienawidził kasie, w tym celu chciala wymyślić ze go zdradza, a haker mial jej w tym pomóc,. Kolejna zdradliwe, fałszywe koleżanki- diana, keti tez pisaly do jerome i podburzały go przeciwko kasi. To było dosłownie piekło zazdrosnych jadowitych żmij, ktore chcialy zniszczyć Kasię..Kolejna sprawa- w srtczniu ktoś podrzucil narkoryki do samochodu kasi, w którym miala wypadek , kolejna sprawa- zmowa milczenia i przemoc Jerome, pod koniec stycznia niedlugo przez śmiecią jerome zmusil ją siłą do podpisania dokumentu o absolutnym milczeniu na jego temat i ich związku z groźbą wysokich kar finasowych za złamanie umowy. W dniu śmierci ze strony na insta kasi znikło zdjęcia jej uszkodzonego ucha w wyniku pobicia przez Jerome. Czy to rzekome samobójstwo nie wydaje sie zastanawiające?