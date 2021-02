Są WYNIKI SEKCJI ZWŁOK Katarzyny Lenhardt! Lekarz ucina spekulacje

San przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W necie jest wideo jak razem leżą w łóżku i sobie wzajemnie słodzą. Było widać, że ona go kochała nad życie ( także nie zaczynajcie z wpisami typu, że była z nim dla kasy, swoją kase też miała). Dziewczyna została potwornie zraniona, przez jedna z najważniejszych jej osób, ten cały hejt który on na nią zorganizował, to po prostu potworne gdy robi to osoba którą tak kochasz. Nie osądzajmy jej, wiem że zostawiła synka... wydaje mi się, że jestem silną osobą ale sama nie wiem jakbym zareagowała na jej miejscu, gdyby nagle wszystko obróciło się przeciwko mnie, wszystko co było takie ważne, taka duża ilość ludzi zaczęła ją po prostu nienawidzić, straszyć, a ona miała dopiero 25 lat, młoda dziewczyna, wrażliwa, zastraszona, nie wytrzymała tego wszystkiego na raz. Przestańcie ją hejtować, ŻADEN Z WAS NIE CHCIAŁBY BYĆ NA JEJ MIEJSCU. A po za tym z charakteru wydawała się naprawdę śmieszną i sympatyczną osobą. Hejt w necie powinien być karalny...