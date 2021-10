Kolorowa Agata Buzek i poważny Jacek Braciak pozują na ściance z pupilką (ZDJĘCIA)

Agata Buzek i Jacek Braciak nigdy nie należeli do par obnoszących się ze swym uczuciem. Nic więc dziwnego, że ich związek cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem mediów. Jakiś czas temu pojawiały się pogłoski o kryzysie w relacji aktorów, wygląda jednak na to, że plotki okazały się nieprawdziwe. Kilka dni temu para wspólnie pojawiła się bowiem na ściance.

Tego wieczora Buzek zaprezentowała się w szerokich, welurowych spodniach w kolorze butelkowej zieleni, do których dobrała elegancki top. Aktorka najwidoczniej starannie zadbała o to, by dopasować stylizację do charakterystycznego, pomarańczowego boba. Na wierzch narzuciła więc futrzaną kurtkę w soczystym kolorze. Braciak wybrał nieco mniej rzucający się w oczy strój - połyskujące spodnie i prostą marynarkę.