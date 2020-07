Kolorowa Magda Gessler i pozostali jurorzy triumfalnie powracają na plan "Masterchefa" (ZDJĘCIA)

Pandemia koronawirusa , której końca wciąż nie widać, na dobrze wywróciła do góry nogami plany aktorów i producentów telewizyjnych. W marcu zawieszono produkcję właściwie wszystkich polskich seriali, filmów i programów rozrywkowych , nie chcąc narażać pracujących na planach aktorów i ekip na niebezpieczeństwo. Oczywiście, nie wszystkich te środki bezpieczeństwa przekonały do przerwania pracy .

Od pewnego czasu do względnej normalności wracają też gwiazdy TVN-u. Niedawno pisaliśmy już o rozpoczęciu zdjęć do programu Top Model, a także do powracającej po latach na antenę BrzydUli. Teraz do tego grona dołączyła też ekipa Masterchefa.