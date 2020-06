Anna Powierza gorzko o powrocie na plan "Klanu" w dobie koronawirusa: "NIE ROBIONO NAM TESTÓW"

Anna Powierza to jedna z tych aktorek, które wyjątkowo żaliły się na swój los w dobie pandemii koronawirusa . Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 skazała serialową Czesławę na przymusowe bezrobocie, przez co, jak sama stwierdziła, "wisiała nad przepaścią" . Na szczęście niedawno wróciła na plan, dlatego nie musi już opowiadać o swojej sytuacji w tak dramatycznym tonie.

Anna Powierza wyraźnie odetchnęła z ulgą po tym, jak wróciła na plan zdjęciowy Klanu. Niedawno polski rząd rozpoczął stopniowe znoszenie obostrzeń , co wzbudziło spore kontrowersje, jednak pozwoliło wielu osobom wrócić do pracy. W niedawnej rozmowie z Faktem "Czesia" wyznała, że dzięki temu nie będzie się już musiała martwić o rachunki i poczuje "spokój psychiczny" .

Niestety, po powrocie do Klanu, Anna Powierza napotkała na kolejny problem, który wyraźnie jej doskwiera. Choć restrykcje związane z epidemią powoli znikają, to sam koronawirus wciąż się rozprzestrzenia i zbiera śmiertelne żniwo. Przez to praca na planie jest dość ryzykowna, bo pojawia się na nim codziennie wiele osób, z których każdy może być potencjalnym chorym na COVID-19.