Uradowana Anna Powierza już "nie wisi nad przepaścią", bo wraca na plan "Klanu": "Nie będę musiała martwić się o rachunki"

Już w przyszłym tygodniu ruszają nagrania kolejnych odcinków Klanu. Powrót do zawodowych obowiązków to dla Anny Powierzy nie tylko rozwiązanie finansowych problemów, lecz również recepta na ukojenie nerwów.

Miałabym problem. Nie mogę sobie pozwolić, żeby pół roku nie pracować, a wypadły mi już trzy miesiące pracy. Mogłoby być tak, że we wrześniu nie miałabym co włożyć do lodówki czy za co spłacić kredytu - przyznała w rozmowie z dziennikiem.