Koroniewska i Dowbor wyciskają siódme poty podczas treningu tenisa. Na kort zajechali furą za 400 tysięcy złotych

Mialam do nich dużo sympatii, poki nie trafiłam na profil Joanny na IG. Baba nagrywa filmiki, w których ośmiesza chłopa bez najmniejszych skrupułów. Czemu Maciej nie wstawia filmiku, w którym pokazuje młodą, seksowną kobietę a potem patrzy na swoją żonę z rezygnacja? Typowy związek, w którym zdrada spowodowała, że kobieta każe faceta do końca życia, a on to znosi (póki co) z poczucia winy.