Kourtney Kardashian i Travis Barker łapią promienie kalifornijskiego słońca, wymieniając czułości na plaży (ZDJĘCIA)

ANIA 14 min. temu

Szkoda mi SCOTTA. Tyle go zwodziła, bratnie dusze, coopareting, itp... A teraz znalazła sobie kogoś i widać, że mega się zakochała. On ciągle lizał jej stopy. Jak zaczął układać sobie życie z Sofią to ona wściekła łaziła aż depresji dostała. Jak ją rzucil dla kourt to ta, że nie jest pewna itp. A teraz jest z Travisem. Scot załamany, spotyka się z nastolatkami by zagłuszyć ból. Ja myślę, że on tego nie udźwignie i skończy się albo samobójstwem albo ciężką choroba. Coś jest w tych Kardashiankach, że każdy facet co się z nimi wiąże to coś złego go spotyka.Kanye aż zwariował🤣🤣