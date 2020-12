Kourtney Kardashian w stroju SEKSOWNEJ pomocnicy Świętego Mikołaja! Wygląda na 41 lat? (FOTO)

Anio 27 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Mikołaj, to jest Święty w niebie, nie jakiś ludek przebrany na ziemi z reniferem. To okropne wmawianie, że ten Święty nie istnieje albo ubieranie się z biustem na wierzchu niby jako jego pomocnik. Brońcie Świętych, Świętego Mikołaja również! Ona nie ma pojęcia co to świętych obcowanie, bo jakby zobaczyła co obraża, to by się zapadła pod ziemię. Polacy brońmy naszej wiary i nie pozwólmy jej profanować