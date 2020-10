Ostrożna Anna Korcz w przyłbicy, krągły Misiek Koterski i blada Kajra na otwarciu teatru Grażyny Wolszczak

Smutne 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Bo maseczki wszystkie obostrzenia są dla zwykłych ludzi nie dla bogatych, polityków, celebrytów. Politykom żadna kara nie grozi. Bogaty najwyżej zapłaci mandat, zapłaci gdzie trzeba i nawet nie odczuje tych obostrzeń i innych iracjonalnych zaleceń związanych z Covid19. Celebrytka najwyżej na Insta wstawi fotkę w maseczce by podkreślić jak to ważne by nikt mu nie zarzucił że lekceważy nakaz, ale w życiu prywatnym to sami widzicie jak jest. Nikt tej pandemi nie bierze na serio tylko zastraszony szary człowiek. To powinno dać wam do myślenia ale nie da bo ludźmi władza zawsze manipulowała zastraszając ich by uzyskać korzyści i zwiększyć swoją władzę. I na przestrzeni wieków nic się w tym nie zmieniło