Król Karol III przemawiał do parlamentu, a Camilla... oglądała PAZNOKCIE. Internauci: "Wygląda, jakby chciała stamtąd UCIEC"

8 września wraz ze śmiercią królowej Elżbiety zakończyła się pewna era w brytyjskiej monarchii. Po 70 latach panowania królowej, jej miejsce zajął Karol, który do tej roli przygotowywał się przez całe swoje życie. Nowy monarcha nie mógł jednak w spokoju opłakiwać swojej matki, bo już kolejnego dnia zgodnie z zasadami - musiał wrócić do pracy.

12 września król Karol III i królowa małżonka Camilla pojawili się w Pałacu Westminsterskim, będącym siedzibą brytyjskiego parlamentu. Tam Karol otrzymał kondolencje od obu izb w związku ze śmiercią swojej matki, po raz pierwszy zasiadł na tronie, a następnie wygłosił pierwszą przemowę do parlamentu już jako głowa państwa.

Mimo że to na Karolu skupiona była cała uwaga, internauci przypatrywali się przede wszystkim królowej Camilli. Żona Karola III wyglądała na niezwykle zestresowaną. Mimo że Camilla od 17 lat jest małżonką Karola, to fani rodziny królewskiej nieustannie porównują ją do tragicznie zmarłej księżnej Diany.

Królowa małżonka Camilla przez lata nie cieszyła się dużą popularnością wśród fanów rodziny królewskiej. Do dziś każdy jej ruch jest szczególnie analizowany. Nie inaczej było podczas wspomnianego występu króla Karola III w parlamencie. Na Tik Toku pojawił się filmik z tego wydarzenia, który skupia się przede wszystkim na zachowaniu Camilli. Na nagraniu widać, jak kobieta kilkukrotnie spogląda na swoje paznokcie, podczas gdy jej mąż przemawia.

Internauci zauważyli, że takie zachowanie związane jest najpewniej z ogromnym stresem 75-latki, która wcześniej nie była na świeczniku, a teraz stoi u boku najważniejszej osoby w Wielkiej Brytanii.

Nie czuje się komfortowo; To znak, że jest bardzo zestresowana; Nigdy nie była w takim centrum zainteresowania, jak teraz; Jest zdenerwowana i wie, że zaraz znowu zostanie osądzona; To objaw zdenerwowania. To musi być straszne, że wszystko, co robisz, jest pod ciągłym ostrzałem mediów; Współczuję jej, wygląda, jakby chciała stamtąd uciec; Obydwoje byli zdenerwowani, czy można ich za to winić? - pisali internauci.

Nie zabrakło również komentarzy, które po raz kolejny wskazywały, że księżna Diana z pewnością by się tak nie zachowała. Inni zwracali uwagę, że Camilla w ogóle nie powinna zasiadać na tronie, a jej zdenerwowanie jest spowodowane tym, że doskonale wie, że "to nie jej miejsce".

Ona tam nie pasuje!; Pewnie myśli: "Nareszcie mam to, czego chciałam"; Doskonale zdaje sobie sprawę, że tron nie należy do niej; Jak może tam siedzieć po tym wszystkim, co zrobiła; Parodia królowej - pisali uszczypliwi internauci.

Nie da się jednak ukryć, że król Karol III i jego żona znaleźli się w zupełnie nowej rzeczywistości. Mimo że syn królowej Elżbiety II przygotowywał się do tej roli przez całe życie, to utrata rodzica, żałoba na oczach całego świata i wstąpienie na tron może być dla nich... stresujące.

