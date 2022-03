Królowa Elżbieta nie pokazuje się publicznie, bo porusza się NA WÓZKU INWALIDZKIM? "Nie pozwala jej na to duma"

Cenzura 28 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Spotykają się dwie sąsiadki: - A co to sąsiadka tak dziś na czarno? - A no bo to mąż mój nie żyje. - O mój Boże. A jak to się stało? Przecież jeszcze wczoraj go widziałam jak kopał w ogródku. - A kopał, kopał. A potem poszliśmy do sklepu kupić mu nowe buty. No i mierzy jedną parę, drugą, trzecią ... Dziesiątą ... Mówię mu ”Nie śpiesz się Stefan, przymierzaj dokładnie żeby na pewno dobre były.” W końcu po paru godzinach wróciliśmy do domu, on zakłada te nowe buty i mówi, że ciasne. No nie zabiłaby pani?