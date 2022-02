95-letnia królowa Elżbieta walczy z COVID-19. Pałac Buckingham informuje o STANIE ZDROWIA monarchini

Teraz Pałac Buckingham informuje, że Elżbieta II doświadcza "umiarkowanych symptomów" zakażenia, a przebieg choroby w jej przypadku ma przypominać zwykłe przeziębienie. Mimo dobrej miny do złej gry wygląda jednak na to, że COVID-19 nie pozostaje obojętny dla jej samopoczucia. O ile naturalnym jest, że teraz w obowiązkach zastępuje ją książę William, to królowa postanowiła odwołać także swoją obecność na zdalnych konferencjach, które miały odbywać się we wtorek.