Królowa Elżbieta reaguje na wieści o ciąży Meghan Markle za pośrednictwem RZECZNIKA

Natalia 50 min. temu

Ja lubię Elżbietę. Może jest oschła, zbyt bezemocjonalna, ale trzyma ta monarchię w ryzach. Gdyby każdy robił co chciał, to zrobiłaby się z tego rodzina Kardashianów. Megan wstępując do rodziny doskonale wiedziała na co sie pisze i ze nie bedzie to rodzina Kowalskich. Naprawdę Elżbieta to wlasciwa osoba na wlasciwym stanowisku