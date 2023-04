Krystyna Janda ma dwóch dorosłych synów. Zdobyli SOLIDNE wykształcenie i poszli własnymi drogami: "Nie kwestionuję ich wyborów"

Krystyna Janda opowiada o dorosłych synach. Nie poszli w jej ślady

Nigdy nie niańczyłam wnuków, to prawda. Nie miałam na to zwyczajnie czasu, ale zawsze byłam babcią wspierającą . Moje wnuki i dzieci mogą zawsze na mnie liczyć w każdej sprawie. Mamy ze sobą kontakt. Przychodzą na premiery do teatru. Wszystkie moje wnuki były tu bileterami, co okazało się dla nich cenną lekcją . Wszystkie po kolei przeszły ten etap. Śledzę ich drogi i wybory z zainteresowaniem i pomagam - przyznaje.

Nigdy nie kwestionuję ich wyborów. To już dorośli mężczyźni. Sporo razem podróżujemy. Wielu moich znajomych nie spędza z dziećmi wakacji, bo one tego nie chcą, a dla moich synów wyjazd z matką, na szczęście, nie jest żadną karą. Pytają tylko: "to dokąd w tym roku jedziemy?". Ale też nie zawracam im głowy na wakacjach, niech robią na nich, co chcą. Szanujemy nawzajem swoje upodobania. Każdy ma głos w sprawie, do jakiego muzeum danego dnia idziemy.