Krystyna Janda chwali się zdjęciem z SYNEM! Podobny do sławnej mamy? (FOTO)

Krystyna Janda od lat regularnie występuje zarówno przed kamerą, jak i na deskach teatru. Choć 69-letnia dziś aktorka może pochwalić się wyjątkowo bogatym dorobkiem artystycznym, w ostatnich latach media nieco chętniej rozpisują się o jej poglądach politycznych niż kolejnych zawodowych poczynaniach. Janda należy bowiem do grona zdeklarowanych przeciwników obecnego obozu władzy i chętnie wypowiada się na temat realiów życia we współczesnej Polsce czy sytuacji społeczno-politycznej w kraju i na świecie. Kilka miesięcy temu w rozmowie z "Newsweekiem" aktorka rozprawiała na przykład na temat rosnących cen, przy okazji przyznając się do zamrażania chleba. Niedawno publicznie skrytykowała natomiast postawę papieża Franciszka wobec wojny w Ukrainie.