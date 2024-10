Krzysztof Ibisz wygadał się, że córka Ewy Kasprzyk dołączyła do ekipy "Tańca z Gwiazdami". Tak wygląda Małgorzata Bernatowicz

Za nami rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" , w którym uczestnicy pojawili się na parkiecie w towarzystwie bliskich im osób. Doszło też do losowania nowych tanecznych partnerów, z którymi wystąpią w przyszłym odcinku. Internauci są w tej sprawie podzieleni, bo nie we wszystkich parach dojdzie jednak do zmian.

Córka Ewy Kasprzyk pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami". "Chciałabym bardzo podziękować"

Na antenie Bernatowicz pojawiła się oczywiście w roli wokalistki, bo jest związana właśnie z tym zawodem i na co dzień występuje pod pseudonimem scenicznym Carmell. W przeszłości brała udział m.in. w programie "The Voice of Poland", gdzie jednak odpadła na etapie bitew. Mogliśmy ją też zobaczyć w "Must Be the Music" czy "Śpiewajmy Razem. All Together Now". W 2017 roku chciała nas z kolei reprezentować w Konkursie Piosenki Eurowizji.