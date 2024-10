Krzysztof Rutkowski najgorzej ubranym Polakiem? Oto kilka jego osobliwych stylizacji: marynarka z logo Gucci za ok. 10 tysięcy, łańcuchy...

Krzysztof Rutkowski, poza "kwadratową" fryzurą, od lat wyróżnia się za sprawą swojego osobliwego stylu. Słynny detektyw bez licencji ma bowiem słabość do luksusowych marek i najczęściej wybiera te najbardziej rzucające się w oczy projekty od znanych projektantów. 64-latek szczególnie ceni sobie odzież Gucci i Philippa Pleina.

Styl Krzysztofa Rutkowskiego nie przemawia najwyraźniej do Dawida Wolińskiego. Na kanapie u Kuby Wojewódzkiego projektant stwierdził ostatnio, że mąż Mai jest jednym z najgorzej ubranych Polaków.

On wygląda jak taki islamski dyktator, któremu ktoś dał kartę rabatową do [tu pada nazwa pewnej sieci sklepów]. I on powiedział - poproszę wszystko - wtórował swojemu gościowi samozwańczy król TVN.