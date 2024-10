TYLKO NA PUDELKU: Rutkowski odpowiada Wolińskiemu: "Niech spojrzy na siebie. Z takimi ubraniami mógłby wystąpić w "Królowe Lumpeksów""

Krzysztof Rutkowski to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Ostatnio znowu zrobiło się o nim głośno, gdyż był tematem rozmowy w show Kuby Wojewódzkiego.

Na wizji padło pytanie o najgorzej ubranego Polaka, a Dawid Woliński bez wahania wskazał właśnie Krzysztofa Rutkowskiego. Wywiązała się także dyskusja o jego... kolorze skóry i podejściu do zakupów.

Najgorzej ubranym Polakiem... (...) Ja uważam, że przykładem bardzo źle ubranej osoby, jeżeli chodzi o zawód i to, z czym się powinien kojarzyć, jest dla mnie Rutkowski - powiedział Woliński.

Głos zabrał także prowadzący, który stwierdził, że detektyw ostatnimi czasy przypomina islamskiego dyktatora.

On wygląda jak taki islamski dyktator, któremu ktoś dał kartę rabatową do [tu pada nazwa sklepu]. I on powiedział - poproszę wszystko - śmiał się Wojewódzki.

Krzysztof Rutkowski odpowiada za słowa Dawida Wolińskiego

Skontaktowaliśmy się z detektywem, aby zapytać, czy czuje się urażony słowami kolegów z branży. Ku naszemu zaskoczeniu Krzysztof przyznał, że traktuje je jako komplement, ponieważ nie każdy może pozwolić sobie na to, by wyglądać jak islamski dyktator.

To dla mnie komplement! Bardzo mnie rozbawił, jestem niezwykle zadowolony i szczęśliwy. Dziękuję panom Wolińskiemu i Wojewódzkiemu, bo nie każdy może wyglądać jak islamski dyktator. Jeśli w Bangkoku witają mnie mówiąc: "salam alejkum", to mają rację. Miło słyszeć takie słowa uznania, bo przecież nie każdy zasługuje na takie porównanie - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Odniósł się także do słów, że wygląda na osobę, która kupuje w sklepie wszystko, co wpadnie w oczy. Przyznał, że... mniej więcej tak to wygląda. Nie ma z tym jednak problemu, bo kupuje za swoje.

Panowie mówili, że gdy Rutkowski wchodzi do butiku i mówi, żeby zapakowali wszystko, to właśnie tak jest. Dlaczego nie? Czuję się dobrze w swojej skórze, a to, że mówią, że robię się coraz ciemniejszy – to bardzo dobrze! Świetnie się czuję w swoich ubraniach. Oczywiście, nie każdy może sobie na takie pozwolić, i jestem tego świadomy. A to, że funduję sobie różne "szmaty"? Mam do tego prawo, bo kupuję je za swoje pieniądze - przyznał.

Na koniec poradził Wolińskiemu, by zobaczył, jak sam się ubiera...

Jeżeli Dawid Woliński wypowiada się na temat mojego stylu, czy też Agaty Dudy, to niech najpierw spojrzy na siebie i na to, jak się ubiera, bo z takimi ubraniami mógłby wystąpić w programie "Królowe Lumpeksów" - dodał Rutkowski.

