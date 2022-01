Książę William i księżna Kate poszukują nowego OCHRONIARZA. Pensja zwala z nóg!

Od wielu lat księżna Kate i książę William zaliczani są do grona najbardziej lubianych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W przeciwieństwie do zbuntowanych i zamerykanizowanych Harry'ego i Meghan, starają się unikać skandali, utrzymując niemal nieskazitelny wizerunek. Jedną z niewielu kontrowersji wokół rodziców trójki pociech był rzekomy małżeński kryzys , który książęca para zażegnała z powodzeniem.

Niestety, mimo wszechobecnych wielbicieli księżna i książę Cambridge muszą liczyć się również z nieprzychylnie nastawionymi obywatelami. Niektórzy przeciwnicy rodziny królewskiej posuwają się do groźnych czynów, organizując zamachy na życie royalsów. Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie pod koniec ubiegłego roku, kiedy to uzbrojony mężczyzna pojawił się przed rezydencją Kate i Williama. Napastnik został postrzelony, nie był to jednak jedyny dramatyczny atak.

Twoją rolą jako pracownika ochrony będzie wspieranie naszego zespołu w działaniach, aby Pałac Kensington był miejscem bezpiecznym do pracy i wizyt. Do zadań należeć będą tradycyjne elementy kontroli dostępu, patrolowania, prowadzenie ewidencji zmian, monitoring obrazu z kamer bezpieczeństwa, monitorowanie systemów bezpieczeństwa, otwieranie i zamykanie wejścia na teren, gotowość do pomocy naszym gościom w sposób, który pomoże im cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami. Jako że jest to rola wspierająca, twoje zmiany mogą być okolicznościowe i mogą wiązać się z pracą zarówno w dzień, jak i w nocy - czytamy w ogłoszeniu.