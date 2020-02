Książę William dzieli się refleksją o księżnej Dianie: "Byłaby KOSZMARNĄ BABCIĄ"

Diana Spencer dzięki małżeństwu z księciem Karolem stała się prawdziwą gwiazdą na brytyjskim dworze. "Królowej ludzkich serc" szybko udało się zdobyć sympatię wśród poddanych za sprawą swojej niezaprzeczalnej charyzmy oraz ogromnego zaangażowania w działalność charytatywną. Nie jest jednak tajemnicą, że za kulisami życie Diany wcale nie było usłane różami, a jej związkowi z Karolem daleko było do ideału. Księżna zmagała się z depresją, atakami paniki i zaburzeniami odżywiania. Już po rozwodzie nie mogła natomiast opędzić się od ciekawskich dziennikarzy i cierpiała z powodu krytyki ze strony nawet najbliższych jej osób.

Chociaż od tragicznego wypadku, w którym zginęła Diana, minęło już ponad 20 lat, losy księżnej wciąż wzbudzają duże emocje. Już wkrótce jej życie na królewskim dworze będziemy mogli oglądać za sprawą twórców serialu The Crown. Grana przez brytyjską aktorkę Emmę Corin Diana zadebiutuje bowiem w kolejnym sezonie serialu.

Pamięć o księżnej starannie pielęgnują również jej synowie, Harry i William. Starszy z braci pojawił się ostatnio w filmie dokumentalnym Diana Our Mother: Her Life and Legacy, w którym wspomniał m.in. o swojej ostatniej rozmowie z tragicznie zmarłą matką.