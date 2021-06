Książę William zwołał SPOTKANIE NA SZCZYCIE w sprawie wybryków Harry'ego! "Ma już znaczną władzę w rodzinie"

Nie jest tajemnicą, że po głośnej rozmowie z Oprah Winfrey relacje księcia Harry'ego z pozostałymi royalsami należą raczej do napiętych. Po powrocie 36-latka do ojczyzny na pogrzeb księcia Filipa w mediach nie brakowało doniesień o przełomie w rodzinnych relacjach. Niedługo później Harry gościł jednak w programie Apple TV "The Me You Can't See", w którym padły kolejne oskarżenia wymierzone w jego najbliższym. Książę wyznał m.in., że przez lata był uwięziony we własnej rodzinie. Zarzucił także księciu Karolowi, iż ten pozwolił własnym dzieciom cierpieć, rzucając je na pożarcie mediów.