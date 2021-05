Rodzina królewska MA JUŻ DOŚĆ kolejnych oskarżeń księcia Harry'ego! "Ich relacje WISZĄ NA WŁOSKU"

Majka 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No to se poszedl, babka go nie zatrzymywala, wiec dlaczego nie daje jej Dworowi spokoju? Nikz za nimi nie placze. Myslal, ze babka bedzie go nadal utrzymywac, a tu figa z makiem, poszedles to sobie zarabiaj na siebie sam. Wiec oczernia i za to ma wielka kase. Taka ma teraz prace. Przykre to.