Księżna Charlene na balu charytatywnym w Monako. "Najsmutniejsza księżniczka świata" zdobyła się na LEKKI UŚMIECH (ZDJĘCIA)

Utarło się, że księżna Charlene trwa w nieszczęśliwym małżeństwie z księciem Albertem wbrew swojej woli. Wszyscy zapewne pamiętacie, jak przed 12 laty pochodząca z Południowej Afryki pływaczka szła do ołtarza cała we łzach, tym samym doczekując się tytułu "najsmutniejszej księżniczki świata". Teraz za każdym razem, gdy zdjęcia 45-latki z publicznych wystąpień u boku niewiernego męża obiegają media, internauci dopatrują się w jej twarzy dojmującego smutku i przygnębienia.

Chcąc nie chcąc, księżna Monako zobligowana jest do asystowania Albertowi na salonach i robienia dobrej miny do złej gry (co udaje jej się stosunkowo rzadko).