Kuba Karaś O PORANKU wraca do mieszkania z blond pięknością. Też znalazł już nową miłość? (ZDJĘCIA)

Aż trudno uwierzyć tu w zbieg okoliczności. Zaledwie w poniedziałek donosiliśmy Wam o nowym mężczyźnie w życiu Jessiki Mercedes. Wielu z Was stwierdziło, że 44-letni Radosław Szlaga, z kasztanowymi loczkami i ciemnymi oprawkami okularów, przypomina pod względem wizualnym byłego chłopaka influencerki - Kubę Karasia. Wygląda na to, że tej samej nocy, kiedy zrobiono zdjęcia Jessice, znany z zespołu The Dumplings muzyk również wypłynął na warszawskie ulice. Nie szwendał się oczywiście do 5:00 nad ranem samotnie. Towarzystwa dotrzymała mu pewna blondynka.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Karaś i jego nowa koleżanka mają się ku sobie. Muzyk opiekuńczo obejmował dziewczynę ramieniem, choć niestety zapomniał przepuścić ją w drzwiach. Zdarzyło mu się to dwukrotnie, przy opuszczaniu sklepu i przy wejściu na klatkę schodową. Możemy jednak być spokojni, w końcu Kuba to prawdziwy romantyk - tak należy przynajmniej wnioskować po jego kurtce z dżinsu z wyszywanym hasłem "Romantic for so long".

Nie sposób też otrząsnąć się z wrażenia, że i fryzura towarzyszącej Karasiowi dziewczyny, i jej styl ubierania się przypominają w znacznym stopniu wizerunek, z którego znana jest Jessica Mercedes. Wyglądałoby więc na to, że Jessa umawia się chłopakami podobnymi do Karasia, a Karaś zdobywa piękności podobne do Jessiki.