Kulinarna "twarz" TVP Kobieta atakuje Paulinę Młynarską za "krytykę" spotu: "TO MOWA NIENAWIŚCI"

Mercury 18 min. temu zgłoś do moderacji 34 5 Odpowiedz

Co to za czasy żeby ludzie się wpierniczali nawet do tego co oglądam. Spot jest kolorowy i zabawny. Sama takich kanałów nie oglądam i TVP spóźniło się z takowym jakieś 10 lat, ale co kto woli. Szczerze guzik mnie to obchodzi czy ktoś jest mama bąbelka i ogląda takie kanały czy samotna kobieta z buldożkiem na smyczy. Przez lata mieszkał w 5 różnych krajach i w każdym przez przynajmniej pół roku , Polska to naprawdę stan umysłu (żebyś miał tak jak ja a najlepiej to gorzej ), miejsce gdzie bezustannie musisz się tłumaczyć ze swojego sukcesu i życiowych wyborów .