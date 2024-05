Kulisy spektakularnych metamorfoz w "Kanapowcach". Były uczestnik zdradza, że lekarz obecny w programie przepisywał mu LEK NA CUKRZYCĘ

Program "Kanapowcy" wyrósł na jeden z największych przebojów stacji TTV. Zadaniem jego uczestników jest systematyczna utrata wagi i skrupulatne trzymanie się założeń prowadzącego, trenera personalnego Krzysztofa Ferenca. Po trzech zrealizowanych edycjach z udziałem panów walczących z problemem otyłości, w ostatnim sezonie kamery rejestrowały dietetyczne postępy kobiet. Ich spektakularne osiągnięcia zachwyciły zagorzałych widzów formatu.

Niestety, realia często weryfikują efekt końcowy widoczny na szklanym ekranie. Przekonał się o tym uczestniczący w 3. serii programu Kuba Solczak, który po 3 latach od emisji otwarcie przyznał się do powrotu do wcześniejszej wagi. Młody mężczyzna w swoich publikacjach cały czas nawiązuje do tematu udziału w głośnym reality.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wersow o swojej metamorfozie, utracie wagi i pierwszym słowie córeczki!

Bohater "Kanapowców" opowiedział o stosowaniu Ozempicu

23-latek zdecydowanie nie żałuje wysłania zgłoszenia do "Kanapowców". Docenia pomysł umieszczenia w ramówce programu motywującego inne osoby z nadprogramowymi kilogramami do podjęcia walki o polepszenie stanu zdrowia. Zaznaczył jednak, że gdyby to od niego zależało, nieco zmodyfikowałby założenia formatu.

Nie mam żadnego urazu do tego programu, do produkcji, do trenera. (...) Myślę, że ja bym trochę zmienił podejście programu do odchudzania, żeby to nie było na zasadzie: kto najwięcej schudnie, tylko właśnie, żeby zmienić życie tym chorym ludziom z ogromnymi kompleksami, z jakimiś problemami, z zaburzeniami odżywiania. Dodałbym tam z pewnością terapię, jakieś może zajęcia z budowania pewności siebie, ćwiczenia. Bardzo zwolniłbym ten proces, żeby pokazać realia, z jakimi muszą mierzyć się osoby otyłe, bo trochę ten program jest przerysowany, nie ma co się oszukiwać - podzielił się swoim spostrzeżeniem z widzami TikToka.

Zaciekawieni internauci zadawali w komentarzach pytania zza kulis reality. Jedna z pań próbowała dowiedzieć się, czy uczestnicy dostawali od lekarza współpracującego z produkcją recepty na "zastrzyki odchudzające", czyli leki na cukrzycę.

Nie wiem jak inni, ja miałem Ozempic - wyznał Kuba Solczak.

Przy okazji dodał, że jego działanie znacząco pomogło mu w utracie blisko 20 kilogramów. Temat stosowania duńskiego leku stosowanego początkowo wyłącznie w walce z cukrzycą od dłuższego czasu elektryzuje media na całym świecie.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.