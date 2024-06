Laluna Unique przeżywa piekło po operacji zmniejszenia żołądka: "Nie można napić się przy jedzeniu, bo SKRĘCA KICHY"

Laluna Unique przechodzi piekło po operacji zmniejszenia żołądka

Mam zaburzenia. Wymiotuję, źle się czuję, waga stoi od czterech miesięcy, poszło tylko to, co na początku. Brak jakichkolwiek słów. Nigdy bym tego nie zrobiła, jakbym wiedziała jakie to gó*no i że nie można np. napić się przy jedzeniu, bo skręca kichy i wymiotuje się jak nie wiadomo co. Ból w klatce piersiowej nie do zniesienia, zgaga, koszmar - żaliła się w odpowiedzi.