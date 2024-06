Lara Gessler pozuje TOPLESS, zasłaniając się jedynie torebką (FOTO)

Lara Gessler zdobyła popularność jako córka najpopularniejszej polskiej restauratorki. Magda Gessler zaszczepiła w niej miłość do kulinarnego świata, a tym samym pomogła odnaleźć sposób na życie.

Lara Gessler pozuje topless

Lara Gessler opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, na którym udokumentowano kulisy jej ostatniej sesji zdjęciowej. Córka restauratorki zapozowała w białej tkaninie , która została przewiązana na wysokości bioder. Zasłoniła piersi jedynie torebką , która posłużyła jej za naszyjnik, kiedy to wisiała na dwóch szarfach. Później przebrała się w półprzeźroczystą halkę.

Oh Lara, jak Ty mi pasujesz do tej roli modelki!; Piękna sesja; Przepiękna; Wow, bogini; Co za niesamowita kobieta; Pani Lara nie przestaje mnie zadziwiać, piękna kobieta - czytamy w komentarzach.