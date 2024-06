Tiktoker poszedł na jagodzianki do Magdy Gessler. Cena za sztukę POWALA! Jest drożej niż rok temu (WIDEO)

Nie jest jednak tajemnicą, że ceny łakoci z lokalu na Mokotowskiej co roku wywołują sporo kontorowersji. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku jagodzinanki od Lary i Magdy Gessler zdrożały z 23 zł do 28 zł . W tym roku cena drożdżowych bułeczek jest jeszcze wyższa, lecz córka restauratorki jeszcze kilka dni temu w rozmowie z Simoną Stolicką z Pudelka zaznaczyła, że delektowanie się ich łakociami nie jest obowiązkiem.

Tiktoker ujawnił cenę jagodzinanek do Magdy Gessler. Internauci w szoku

Drożdżowe bułki dostaniecie za 31 złotych od sztuki . Czy to są jagodzianki Gucci? Na pewno jest ciężka. W środku znajduje się niezliczona ilość owoców. Smak? Tu zawsze była topka, ale w tym roku to totalny sztos. Chrupiąca idealnie maślanka kruszonka i mnóstwo jagód. Powiem szczerze - wolę zjeść jedną w Słodkim niż dziesięć z dyskontu - stwierdził tiktoker.

31 zł? Za jagodziankę? Nikt mi nie powie, że to jest rozsądna cena. Póki jest popyt, będzie podaż, wiadomo, ale naprawdę, ludzie, jagodzianka za 31 zł?! Musiałaby być ze złotem, żebym tyle wydała; Wierzę, że są pyszne, ale cena grubo przesądzona, gdzie litr jagód można kupić za 25 zł. Wiem, wiem, koszty, lokal, światło, pracownicy no i oczywiście nazwisko; Sorry, ale nikt mi nie powie, że to jest normalna cena za bułkę z jagodami — czytamy.