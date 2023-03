Lara Gessler PRZEPRASZA ZA "ANTYGWAŁTOWĄ" BIELIZNĘ! "Chyba chwilowo rozum mi odjęło"

Lara Gessler chwali się pociążową figurą

Lara najchętniej raczy internetową publiczność publikacjami z zakresu gastronomii i macierzyństwa. Poza jedzeniem jej obserwatorzy regularnie mogą oglądać kadry z życia mamy. 33-latka, która we wrześniu powitała na świecie drugie dziecko , ochoczo pokazuje m.in. to, jak prezentuje się jej figura po dwóch ciążach.

Lara Gessler pozuje w "antygwałtowej" bieliźnie

Tak też było w piątek, gdy to Gessler zdecydowała się zapozować w lustrze. Pod fotografią, na której mogliśmy oglądać ją przyodzianą jedynie w cieliste majtki i biustonosz , napisała: "Dziś antygwałtowa bielizna..."

Lara Gessler przeprasza za "antygwałtową" bieliznę

Po czasie celebrytka słusznie doszła jednak do wniosku, że użyte przez nią sformułowanie nie było zbyt trafione i postanowiła się wytłumaczyć. Nie wiadomo jednak, czy sama dostrzegła w swoim podpisie nietakt, czy do refleksji skłoniły ją wiadomości od internautów.

Dziewczynki i chłopaki, wczoraj wrzuciłam tu foto i nazwałam swoją bieliznę "antygwałtową". Zupełnie głupie i lekkomyślne to było z mojej strony. Nie jest to temat do banalizowania. Przepraszam, bo chyba chwilowo rozum mi odjęło - napisała na Instastories.