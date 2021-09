Lara Gessler wspomina ojca: "Był wspaniałym cukiernikiem. Piekł pyszny chleb na zakwasie. Nawet jako restaurator pozostawał NORMALNY"

XYZ 14 min. temu zgłoś do moderacji 43 11 Odpowiedz

Polska to chory kraj. Żałosne, że ja i mój partner (tak, jesteśmy homoseksualistami) musimy się ukrywać, mimo, że mamy XXI wiek, Polska jest krajem UE, wysoko rozwiniętym. Pracujemy oboje w tej samej szkole - ja jestem nauczycielem geografii, on jest dyrektorem, w dodatku jest członkiem partii prawicowej. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby się o nas dowiedzieli? Musimy się pilnować na każdym kroku - nie ma szans na wyjście gdziekolwiek. Nawet jak do mnie przyjeżdża, czy ja do niego, to musimy to robić naprawdę dyskretnie, żeby nas nikt znajomy nie zobaczył. Wie o nas tylko rodzina i to akceptuje. Kiedy wreszcie Polska zalegalizuje związki partnerskie? Kiedy to się skończy?