LEDWO ŻYWA Bianca Censori paraduje BOSO po Florencji na wakacjach z Kanye Westem (ZDJĘCIA)

Związek Kanye Westa i Kim Kardashian był niezwykle burzliwy, głównie ze względu na nieobliczalne zachowanie rapera. Para doczekała się czworga dzieci, ale nawet one nie były w stanie scementować rozpadającego się od dawna związku rodziców. W lutym 2021 Kardashianka złożyła pozew o rozwód, a niecały rok później sąd oficjalnie zakończył siedmioletnie małżeństwo słynnej pary.

Od tamtej pory Kim i Kanye próbują ułożyć sobie życie na nowo. Celebrytka przez jakiś czas spotykała się z Petem Davidsonem , jednak ten związek również nie przetrwał próby czasu. Kanye też rzucił się w wir randkowania i ostatecznie związał się z niejaką Biancą Censori , która pracuje dla jego marki Yeezy. Co ciekawe, nowa wybranka Westa do złudzenia przypomina jego byłą żonę.

W styczniu amerykańskie media poinformowały, że Bianca i Kanye są już po ślubie. I choć istnieją wątpliwości co do legalności tej ceremonii, to od tamtej pory wszyscy tytułują Biancę nową żoną Westa.