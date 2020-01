"Legend Daryna" w 2016 roku wystąpiła z mamą w "Rozmowach w toku". Już wtedy marzyła o SŁAWIE: "Dziecko by mi stało na przeszkodzie"

Daryna od dziecka lubiła się fotografować. Kiedy zostawała sama w pokoju, obserwowałam, jak przebiera się w moje ubrania i pozuje przed lustrem. Widziałam, że to lubi. Zobaczyłam w niej przyszłą modelkę. Uwielbiała publiczność, nie bała się występować przed dorosłymi . Kiedy przychodzili do nas goście, Daryna przebierała się w różne stroje i śpiewała przed nimi - opowiadała matka Daryny.

Było to we mnie w środku, że bardzo chcę zostać modelką, wygooglowałam różne agencje w Krakowie i zaczęłam do nich wysyłać zdjęcia, poszłam na casting, zaczęłam działać, robiliśmy sesje, zrobiłam sobie portfolio i zdecydowałam, że będę sama sobie menedżerem. Pierwszy poważny casting był w Berlinie i po tygodniu się dowiedziałam, że się dostałam. To był taki wyjazd do Stanów, Bahama, Jamajka i Meksyk.