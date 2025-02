Lil Masti wychowuje 1,5-roczną córkę w dwóch językach: "Aria mówi ball, bo jest łatwiejsze niż piłka"

I to jest najlepszy przykład na szerzenie bzdur w internecie. Jestem lektorką języka polskiego jako obcego i drugiego dla dwujęzycznych dzieci i napiszę tak - do naszych dzieci mówimy tylko i wyłącznie w naszym rodzimym języku, którego jesteśmy tzw. Native speaker. Sama mieszkam zagranicą i mam córkę w podobnym wieku. Doskonale radzi sobie w tutejszym żłobku, gdzie mówi językiem kolegów a w domu przechodzi automatycznie na język polski. I nie absolutnie nie pozwalam jej wybierać słów na zasadzie mówi ball jest łatwiejsze. Tłumaczę po polsku to jest piłka. Czasami jak np. Ze słowem drzewo - trzeba powtarzać kilka razy i utrwalać przez kilka dni np. Na spacerze czy w ogrodzie ale w końcu dziecko zacznie wymawiać prawidłowo. Teraz np. jest zafascynowana polskim słowem dziewczyna ;) więc każda młoda pani mijana na ulicy jest dosłownie pokazywana palcem i nazywana dziewczyna lub dziewczynką. Piszę to nie dlatego, by kogoś obrazić, tylko po to by uświadomić innych jak ważne jest to, by nie mówić do naszych dzieci w językach, w których nie jesteśmy native. Każdy język różni się m.in. sposobem wymowy samogłosek i nie jesteśmy w stanie nauczyć dziecka prawidłowej artykulacji. Utrwalimy tylko niepoprawną wymowę. W efekcie jego język rodzimy będzie uboższy niż rówieśników.