Lil Masti zabrała niespełna roczną córkę na wesele. Internauci PODZIELENI: "Dzieci na weselu to jakieś nieporozumienie"

Ola 12 min. temu

Dziecko to przede wszystkim CZŁOWIEK, dopiero później dziecko. Odrzuca mnie od ludzi, którzy nie lubią dzieci tylko dlatego, ze sa dziećmi i nie wstydzą się o tym mówić. Z niewiadomoego powodu można obonsić się w internecie z hasłami typu "nie znoszę/ nienawidzę dzieci/bachorów" (tylko za to, że sa dziećmi, sa inni niz Ty obecnie, nic Wam przeciez złego one nie robią, nawet często żadnego nie znacie) ale powiedzenie "nie lubię Moorzynów", "nie lubię Rzydów", pontoniarzy, Ciapuszków, kobiet to MOWA NIENAWIŚCI. Czym to się rózni? Nienawiść do całej grupy ludzi tylko dlatego, że jest inna niz ty, zachowuje się inaczej, wyglada inaczej, porozumiewa się inaczej? tymczasem można w internecie wypisywac takie nienawistne rzeczy wobec dzieci i nie jest to "mowa nienawiści" a wobec dorosłych o innym wygladzie już jest. To jest normalne? Dlaczego to tolerujemy - otwartą nienawiść do dzieci i mówienie o tym wprost. Podczas gdy o żadnej grupie dorosłych nie możesz tak powiedzieć bo to rasizm/seksizm/uprzedzenia/szowinizm itp. Najlepsze, ze dzieci "nienawidzą" zawwyczaj najbardziej ci najwięksi orędownicy wolności, równości, praw, tęczy, hercliś wilkomen itp..