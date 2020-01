Łukasz Jakóbiak i Robert Gryn wypoczywają na Bali i opowiadają o "przebudzeniu umysłu" po psychodelicznych roślinach: "Żyjemy na jakimś kamieniu, który krąży wokół płonącej gwiazdy"

Oswiecona 25 min. temu zgłoś do moderacji 7 10 Odpowiedz

''Czym jest matrix? Świat, w którym żyjemy i zapominamy, że ludzie stworzyli ten system, w którym operujemy. To, że chodzimy do szkoły do takiego wieku. To, że później studia, korporacja, emerytura, pieniądze. Te wszystkie systemy są stworzone przez ludzi i one wszystkie mogą być zmienione też - stwierdził oświecony milioner i dodał: Ludzie wchodzą w ten matrix i nie umieją wyjść z tego bo nie mają dystansu.'' Ludzie!!! Jak pomyslicie o tym glebiej, to te slowa maja duzy sens.A prawda jest taka, ze ludzie wola tkwic w starych schematach, zamiast szukac nowych rozwiazan i szukac przeznaczenia swojej duszy. Poczytajcie o prawie przyciagania i ksiazke ''The Secret'', to wtedy zrozumiecie zamiast od razu wylewac wiadro pomyj, bo ''ktos mial bogatych rodzicow''. Oczywiscie to duzo rzeczy ulatwia, ale.... Prawidlowym mysleniem i wychodzeniem ze schematow, ktore TWORZY SPOLECZENSTWO-MATRIX, mozna osiagnac wszystko i tez zrozumiec pewne rzeczy o ktorych nie ucza nas w szkole... Powodzenia kochani!