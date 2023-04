Łukasz Nowicki kupił kolejne mieszkanie w Albanii. Pochwalił się kadrami z tarasu: "Bajeczny widok na Korfu" (FOTO)

Sarcastic 49 min. temu zgłoś do moderacji 111 11 Odpowiedz

Albania. Dlaczego tam jest tak brudno. Śmieci na ulicach, mrowki faraona w hotelach. Jedzenie tanie, ale czystość... ludzie wyrzucają z aut śmieci na pobocze w trakcie jazdy. Miły naród, mogliby być potęgą turystyczną gdyby tylko zechcieli dbać o swój kraj. Taksówkarz mówi wprost, że prawo jazdy łatwo kupić. No i nienawidzą się z Grekami a Włosi mają tam swoje biznesy, bo przez morze to chwila moment. Co nie zmienia faktu, że sporo Polaków kupuje tam apartamenty. Saranda jeszcze zadbana, Tirana, ale im dalej w kraj to niestety...