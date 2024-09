Maciej Damięcki wyróżniony na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Dzieci aktora odebrały nagrodę i wygłosiły wzruszającą przemowę

Maciej Damięcki , który zmarł w listopadzie 2023 roku, otrzymał nagrodę za rolę w filmie "Cisza nocna" w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego . W produkcji wcielił się w głównego bohatera. Była to jego ostatnia filmowa rola. Nagrodę w imieniu aktor odebrały w Gdyni jego dzieci.

Maciej Damięcki wyróżniony na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Dzieci aktora odebrały nagrodę

I pewnie, gdyby tato tutaj stał, powiedziałby: "Asiczku, nagroda ta należy też do ciebie, czyli żony agenta. I to dzięki mamie tak naprawdę wszystkie nagrania castingowe się odbywały - mówiła wzruszona Damięcka.

Emocjonalna przemowa Matyldy i Mateusza Damięckich

Mateusz Damięcki przyznał również, że na Festiwal Filmowy w Gdyni użył tych samych perfum, które używał jego ojciec. Przyznał ze sceny, że często tak robi, a gdy je poczuje, to ma wrażenie, że "tata jest gdzieś z boku". Na zakończenie głos postanowiła ponownie zabrać jego siostra.

Ja naprawdę wierzę, że gdzieś w równoległym świecie tato teraz odbiera nagrodę, na którą naprawdę zasłużył i pewnie by powiedział: "bardzo klawo". No to klawo - podsumowała Matylda.